Із тимчасово окупованих територій повернули ще двох дітей

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох українських дітей.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Серед врятованих – 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні.

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17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати".