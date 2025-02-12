С временно оккупированных территорий вернули еще двух детей

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще двух украинских детей.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь: "Среди спасенных - 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться в Украине.

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17-летний юноша с семьей прожили почти два года под постоянными обстрелами. После взрыва возле их дома он получил контузию, после чего семья решила выезжать".