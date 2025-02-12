Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела

Українська правда, Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 21:28
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
Петро Порошенко. фото з Facebook політика

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: співрозмовники УП в оточенні Порошенка та в РНБО

Деталі: Інших подробиці джерела не наводять.

Реклама:

Як відомо, санкції набирають чинності після підписання указу президента України.

Президент Володимир Зеленський оголосив про санкції РНБО після засідання Ради у вечірньому зверненні 12 лютого, не називаючи прізвищ.

Пряма мова Зеленського: "Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково".

РЕКЛАМА:

Оновлено: Порошенко відреагував на санкції РНБО, назвавши їх "колосальним ударом по внутрішній єдності".

ПорошенкоРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
ОновленоТрамп розповів Зеленському, про що говорив із Путіним
Сенат проголосував за призначення скандальної Габбард главою розвідки США
фотоПорошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Глава Пентагону назвав вступ України в НАТО і повернення до кордонів 2014 року нереалістичними
Усі новини...
Порошенко
Порошенко відреагував на санкції РНБО: Колосальний удар по внутрішній єдності
Порошенко заявив, що його знову не пустили на Мюнхенську конференцію та вручили 15 повісток до ДБР
Чому відсторонення депутата – загроза для всіх
Останні новини
22:03
У Швейцарії підтвердили першу загибель добровольця на війні в Україні
21:57
відеоПорошенко відреагував на санкції РНБО: Колосальний удар по внутрішній єдності
21:43
РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки – Зеленський
21:36
Коли лякає вигляд голки: як позбутися фобії перед уколами
21:28
РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела
21:21
У ЄС сформували наглядову раду механізму Ukraine Facility
21:19
"Сокіл" здолав "Кременчук", "Шторм" розгромив "Крижинку" в чемпіонаті України з хокею
21:07
Не сплатили понад 1,6 мільярда грн податків: БЕБ викрило недобросовісних підприємців
21:02
Із тимчасово окупованих територій повернули ще двох дітей
20:59
Умєров після заяв з Пентагону: Україна хоче і буде країною НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: