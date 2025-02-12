РНБО проголосувала за санкції проти Порошенка – джерела

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Джерело: співрозмовники УП в оточенні Порошенка та в РНБО

Деталі: Інших подробиці джерела не наводять.

Реклама:

Як відомо, санкції набирають чинності після підписання указу президента України.

Президент Володимир Зеленський оголосив про санкції РНБО після засідання Ради у вечірньому зверненні 12 лютого, не називаючи прізвищ.

Пряма мова Зеленського: "Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково".

РЕКЛАМА:

Оновлено: Порошенко відреагував на санкції РНБО, назвавши їх "колосальним ударом по внутрішній єдності".