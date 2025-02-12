Порошенко відреагував на санкції РНБО: Колосальний удар по внутрішній єдності

П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності", рішення Ради нацбезпеки і оборони про завровадження санкцій щодо нього.

Джерело: відеозвернення Порошенка у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором".

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Деталі: Рішення РНБО Порошенко назвав антиконституційним та політично мотивованим.

Політик заявив, що в цього рішення замовник, виконавець і підписант один – особисто президент Зеленський.

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"Кінець шостого року президентства – час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більше ніж достатньо. І не майте сумнівів: український народ всі їх поставить", – сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" запевнив, що "не здасться в боротьбі за європейську демократичну Україну" і закликав гуртуватися в єдності насамперед навколо Збройних сил.

Що передувало: 12 лютого джерела УП повідомили, що Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Як відомо, санкції набирають чинності після підписання указу президента України.

Президент Володимир Зеленський анонсував санкції РНБО після засідання Ради у вечірньому зверненні 12 лютого, не називаючи прізвищ.