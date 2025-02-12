СНБО проголосовал за санкции против Порошенко – источники
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.
Источник: собеседники УП в окружении Порошенко и в СНБО
Детали: Других подробностей источники не приводят.
Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.
Президент Владимир Зеленский объявил о санкциях СНБО после заседания Рады в вечернем видеообращении 12 февраля, не называя фамилий.
Прямая речь Зеленского: "Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно".
Обновлено: Порошенко отреагировал на санкции СНБО, назвав их "колоссальным ударом по внутреннему единству".