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СНБО проголосовал за санкции против Порошенко – источники

Украинская правда, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 21:28
СНБО проголосовал за санкции против Порошенко – источники
Петр Порошенко. фото из Facebook политика

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.

Источник: собеседники УП в окружении Порошенко и в СНБО

Детали: Других подробностей источники не приводят.

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Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.

Президент Владимир Зеленский объявил о санкциях СНБО после заседания Рады в вечернем видеообращении 12 февраля, не называя фамилий.

Прямая речь Зеленского: "Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно".

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Обновлено: Порошенко отреагировал на санкции СНБО, назвав их "колоссальным ударом по внутреннему единству".

ПорошенкоСНБО
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