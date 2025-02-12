Порошенко отреагировал на санкции СНБО: Колоссальный удар по внутреннему единству
Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству", решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении него.
Источник: видеообращение Порошенко в Facebook
Прямая речь: "Сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которого наша команда неуклонно придерживается с февраля 2022 года и которое является нашим главным оружием в борьбе с агрессором".
Детали: Решение СНБО Порошенко назвал антиконституционным и политически мотивированным.
Политик заявил, что у этого решения заказчик, исполнитель и подписант один - лично президент Зеленский.
"Конец шестого года президентства - время отчитываться за себя, а не валить все на предшественника. Вопросов более чем достаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", - сказал Порошенко.
Лидер "ЕС" заверил, что "не сдастся в борьбе за европейскую демократическую Украину" и призвал объединяться в единстве прежде всего вокруг Вооруженных сил.
Что предшествовало: 12 февраля источники УП сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.
Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции СНБО после заседания Рады в вечернем обращении 12 февраля, не называя фамилий.