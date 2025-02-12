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Порошенко отреагировал на санкции СНБО: Колоссальный удар по внутреннему единству

Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 21:57
Порошенко отреагировал на санкции СНБО: Колоссальный удар по внутреннему единству
Порошенко. фото «Евросолидарности»

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству", решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении него.

Источник: видеообращение Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которого наша команда неуклонно придерживается с февраля 2022 года и которое является нашим главным оружием в борьбе с агрессором".

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Детали: Решение СНБО Порошенко назвал антиконституционным и политически мотивированным.

Политик заявил, что у этого решения заказчик, исполнитель и подписант один - лично президент Зеленский.

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"Конец шестого года президентства - время отчитываться за себя, а не валить все на предшественника. Вопросов более чем достаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" заверил, что "не сдастся в борьбе за европейскую демократическую Украину" и призвал объединяться в единстве прежде всего вокруг Вооруженных сил.

Что предшествовало: 12 февраля источники УП сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции СНБО после заседания Рады в вечернем обращении 12 февраля, не называя фамилий.

ПорошенкосанкцииСНБО
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