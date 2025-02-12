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У Швейцарії підтвердили першу загибель добровольця на війні в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 лютого 2025, 22:03

Влада Швейцарії підтвердила загибель свого громадянина, який брав участь у війні проти Росії на боці українських сил – це стало першим таким випадком.

Джерело: Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії у коментарі SRF, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У швейцарському зовнішньополітичному відомстві заявили, що посольство країни в Києві на початку року "було поінформоване українською армією про те, що громадянин Швейцарії, ймовірно, загинув в результаті бойових дій".

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Департамент додав, що підтримує зв'язок з родичами загиблого. Обставини його смерті залишаються нез'ясованими – невідомо, в якому підрозділі він служив і де був дислокований.

Офіційно невідомо, скільки громадян Швейцарії воюють в Україні як добровольці.

У Швейцарії заборонено вступати до іноземної армії. Тим, хто все ж таки це зробить, загрожує штраф або до трьох років ув'язнення.

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Наразі військова юстиція країни веде 13 кримінальних проваджень щодо проходження військової служби за кордоном, зазначає SRF.

В Україні у 2022 році було створено Інтернаціональний легіон, у якому воюють громадяни інших країн. Точної кількості військових, які там перебувають, не повідомляють.

Відомо, що з 2022-го на передовій в Україні загинуло до 80 грузинських бійців – громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.

Швейцаріявійна
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