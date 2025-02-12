В Швейцарии подтвердили первую гибель добровольца на войне в Украине

Власти Швейцарии подтвердили гибель своего гражданина, который участвовал в войне против России на стороне украинских сил – это стало первым таким случаем.

Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в комментарии SRF, сообщает "Европейская правда"

Детали: В швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство страны в Киеве в начале года "было проинформировано украинской армией о том, что гражданин Швейцарии, вероятно, погиб в результате боевых действий".

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Департамент добавил, что поддерживает связь с родственниками погибшего. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными – неизвестно, в каком подразделении он служил и где был дислоцирован.

Официально неизвестно, сколько граждан Швейцарии воюют в Украине как добровольцы.

В Швейцарии запрещено вступать в иностранную армию. Тем, кто все же это сделает, грозит штраф или до трех лет заключения.

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Сейчас военная юстиция страны ведет 13 уголовных производств по прохождению военной службы за рубежом, отмечает SRF.

В Украине в 2022 году был создан Интернациональный легион, в котором воюют граждане других стран. Точное количество военных, которые там находятся, не сообщается.

Известно, что с 2022-го на передовой в Украине погибло до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.