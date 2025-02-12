Нідерланди передадуть Україні 25 бронемашин YPR

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу, 12 лютого, Нідерланди оголосили про нову військову допомогу Києву – броньовані гусеничні машини для евакуації поранених.

Джерело: повідомлення нідерландського Міноборони, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив на засіданні "Рамштайну", що Україна отримаʼ 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

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Міністр також повідомив, що Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72 у співпраці з Чехією та США.

Брекельманс окремо підтвердив, що Україна нещодавно отримала нову партію нідерландських винищувачів F-16 – про що говорили в Києві.

"Особливо зараз, коли українці борються на лінії фронту, ми повинні продовжувати нашу підтримку безперервно. Проти Росії мир можливий лише за допомогою військової сили", – заявив він.

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Минулого тижня стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів передає Україні мобільну лабораторію JDEAL, яка складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.

Загалом Нідерланди пообіцяли надати Україні військової допомоги на 10 мільярдів євро, з них було використано вже 6 мільярдів, згідно з даними Міноборони країни.