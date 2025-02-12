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Нидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 12 февраля 2025, 22:44
Нидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR
Фото: Министерство обороны Нидерландов

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля, Нидерланды объявили о новой военной помощи Киеву – бронированные гусеничные машины для эвакуации раненых.

Источник: сообщение нидерландского Минобороны, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на заседании "Рамштайн", что Украина получит 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

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Министр также сообщил, что Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72 в сотрудничестве с Чехией и США.

Брекельманс отдельно подтвердил, что Украина недавно получила новую партию нидерландских истребителей F-16 – о чем говорили в Киеве.

"Особенно сейчас, когда украинцы борются на линии фронта, мы должны продолжать нашу поддержку непрерывно. Против России мир возможен только с помощью военной силы", – заявил он.

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На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны Нидерландов передает Украине мобильную лабораторию JDEAL, которая состоит из 13 контейнеров и технического оборудования.

В целом Нидерланды пообещали предоставить Украине военной помощи на 10 миллиардов евро, из них было использовано уже 6 миллиардов, согласно данным Минобороны страны.

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