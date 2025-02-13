Соцмережі: У Білорусі в районі Гомеля ППО, імовірно, збивала безпілотник

У ніч проти 13 лютого у Гомельському районі Білорусі ППО, імовірно, збивала безпілотник.

Джерело: Shot, Mash

Деталі: Як зазначається в повідомленнях, жителі білоруського Гомеля повідомляли про вибухи і яскраві спалахи в небі.

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Імовірно, над містом могла спрацювати ППО, – припускають у дописах.

За розповідями місцевих жителів, потужний вибух пролунав приблизно 0:30 ,і його було чути в різних частинах Гомельського району – найгучніше в селі Романовичі та мікрорайоні Волотов.

Також очевидці повідомили про яскраві спалахи в небі і якийсь невідомий об'єкт, що падає і горить.

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Нагадаємо: У листопаді минулого року в Білорусі зафіксували рекордно високу кількість "Шахедів", що заходили з України.