Соцмережі: У Білорусі в районі Гомеля ППО, імовірно, збивала безпілотник
Четвер, 13 лютого 2025, 01:56
У ніч проти 13 лютого у Гомельському районі Білорусі ППО, імовірно, збивала безпілотник.
Деталі: Як зазначається в повідомленнях, жителі білоруського Гомеля повідомляли про вибухи і яскраві спалахи в небі.
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Імовірно, над містом могла спрацювати ППО, – припускають у дописах.
За розповідями місцевих жителів, потужний вибух пролунав приблизно 0:30 ,і його було чути в різних частинах Гомельського району – найгучніше в селі Романовичі та мікрорайоні Волотов.
Також очевидці повідомили про яскраві спалахи в небі і якийсь невідомий об'єкт, що падає і горить.
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Нагадаємо: У листопаді минулого року в Білорусі зафіксували рекордно високу кількість "Шахедів", що заходили з України.