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Соцсети: В Беларуси в районе Гомеля ПВО, предположительно, сбивала беспилотник

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 01:56
Соцсети: В Беларуси в районе Гомеля ПВО, предположительно, сбивала беспилотник
скриншот

В ночь на 13 февраля в Гомельском районе Беларуси ПВО, предположительно, сбивала беспилотник.

Источник: Shot, Mash

Детали: Как отмечается в сообщениях, жители белорусского Гомеля сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе.

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Вероятно, над городом могла сработать ПВО, – предполагают в сообщениях.

По рассказам местных жителей, мощный взрыв прогремел примерно в 0:30, и его было слышно в разных частях Гомельского района - громче всего в селе Романовичи и микрорайоне Волотов.

Также очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе и каком-то неизвестном объекте, который падает и горит.

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Напомним: В ноябре прошлого года в Беларуси зафиксировали рекордно высокое количество "Шахедов", заходивших из Украины.

Беларусьбеспилотники
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