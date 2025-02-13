Росіяни атакували 13 громад Сумщини: п’ятеро поранених, багато пошкоджень

Протягом минулої доби росіяни здійснили 104 обстріли прикордоння Сумської області, внаслідок яких 5 поранених, ушкоджені будинки, навчальний заклад, приміщення ферми.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно ОВА: "Зафіксовано 186 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Верхньосироватська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: Внаслідок обстрілів 12 лютого на Сумщині поранено і травмовано 5 осіб, є пошкодження.

Юнаківську громаду росіяни атакували FPV-дронами. Внаслідок удару поранено 3 осіб, пошкоджено автомобіль.

По Есманьській громаді били з артилерії, мінометів, РСЗВ, скидали ВОГ з БпЛА. У результаті однієї з атак травмовано цивільну особу.

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Кролевецька громада зазнала атаки ворожих БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено приміщення ферми, постраждало 6 голів великої рогатої худоби.

Верхньосироватська громада теж була під ударом безпілотника. Одна цивільна особа зазнала травм, також пошкоджені 6 приватних будинків, навчальний заклад.