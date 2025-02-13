Россияне атаковали 13 громад Сумщины: пятеро раненых, много повреждений

За прошедшие сутки россияне совершили 104 обстрела приграничья Сумской области, в результате которых 5 раненых, повреждены дома, учебное заведение, помещение фермы.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно ОВА: "Зафиксировано 186 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Верхнесыроватская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: В результате обстрелов 12 февраля на Сумщине ранены и травмированы 5 человек, есть повреждения.

Юнаковскую громаду россияне атаковали FPV-дронами. В результате удара ранены 3 человека, поврежден автомобиль.

По Есманьской громаде били из артиллерии, минометов, РСЗО, сбрасывали ВОГ с БпЛА. В результате одной из атак травмирован гражданский человек.

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Кролевецкая громада подверглась атаке вражеских БпЛА. В результате удара повреждено помещение фермы, пострадало 6 голов крупного рогатого скота.

Верхнесыроватская громада тоже была под ударом беспилотника. Один гражданский человек получил травмы, также повреждены 6 частных домов, учебное заведение.