У Росії заявляють про масовану атаку дронів на Липецьк і область

Російські ЗМІ, влада і пабліки повідомляють про масовану атаку безпілотників на Липецьк і Липецьку область РФ, зокрема на Новолипецький металургійний комбінат.

Джерело: Mash, SHOT, російська служба ВВС, губернатор області Ігор Артамонов

Пряма мова Артамонова: "Регіон зазнав масованого нальоту БПЛА. Триває робота ППО і засобів придушення".

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Деталі: Після цієї заяви Артамонов додав, що в кількох районах Липецька зникла електрика.

Дослівно Mash: "12 вибухів пролунали в промисловій частині Липецька. За словами місцевих, дрони з 03:30 атакують ще й місто Єлець, жителі чують багато "ударів і дзижчання"".

Деталі: Крім того, Mash опублікував відео, ймовірно, зняте місцевими жителями із сиреною повітряної тривоги над нічним містом і звуками вибухів.

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У російському пабліку SHOT припустили, що безпілотники, ймовірно, атакували Новолипецький металургійний комбінат.