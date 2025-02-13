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В России заявляют о массированной атаке дронов на Липецк и область

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 04:10
В России заявляют о массированной атаке дронов на Липецк и область
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Российские СМИ, власти и паблики сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк и Липецкую область РФ, в частности на Новолипецкий металлургический комбинат.

Источник: Mash, SHOT, русская служба ВВС, губернатор области Игорь Артамонов

Прямая речь Артамонова: "Регион подвергся массированному налету БПЛА. Продолжается работа ПВО и средств подавления".

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Детали: После этого заявления Артамонов добавил, что в нескольких районах Липецка пропало электричество.

Дословно Mash: "12 взрывов прогремели в промышленной части Липецка. По словам местных, дроны с 03:30 атакуют еще и город Елец, жители слышат много "ударов и жужжания"".

Детали: Кроме того, Mash опубликовал видео, вероятно, снятое местными жителями с сиреной воздушной тревоги над ночным городом и звуками взрывов.

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В российском паблике SHOT предположили, что беспилотники, вероятно, атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

Росcиябеспилотники
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