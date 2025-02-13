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ISW проаналізував, як Росія готується до війни з НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 13 лютого 2025, 04:58
ISW проаналізував, як Росія готується до війни з НАТО
Російські окупанти. Фото: РИА Новости

В Інституті вивчення війни проаналізували, опираючись на дані розвідки Данії, як Росія готується в середньостроковій і довгостроковій перспективі до війни з НАТО.

Джерело: ISW

Деталі: Служба розвідки Міністерства оборони Данії (FE) оцінила, що Росія може мати можливості розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом наступних п'яти років, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль Росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

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FE опублікувала розсекречену розвідувальну оцінку, в якій детально описується зростаюча російська загроза для Данії і членів НАТО.

У розвідувальній оцінці зазначається, що Росія перебудовує свої збройні сили, щоб на рівних воювати з НАТО, за фінансової і матеріальної підтримки з боку Китайської Народної Республіки (КНР), Північної Кореї та Ірану. У звіті розвідки зазначається, що готовність Росії ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на російські зусилля з розбудови потенціалу.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив 12 лютого, що Європа витратить 457 мільярдів доларів на оборону в 2024 році, в той час як Росія витратила 462 мільярди доларів на свою оборону в минулому році.

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У розвідувальній оцінці FE зазначається, що Росія ще не вирішила розпочати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свій військовий потенціал для збереження такої можливості.

Дослівно ISW: "Оцінка розвідки, зокрема, попереджає, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах вивільнить значні російські військові ресурси для їхньої участі в іншому майбутньому конвенціональному конфлікті – відповідно до давньої оцінки ISW".

Деталі: Оцінка FE окреслює часові рамки зростання військової загрози з боку Росії у разі припинення бойових дій в Україні: Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, протягом шести місяців; Росія може реально загрожувати країнам НАТО в Балтійському регіоні через два роки; і Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, за умови, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п'ять років.

Дослівно: "За оцінками ISW, зусилля Росії з реструктуризації російської армії, відродження Московського і Ленінградського військових округів і створення довгострокових механізмів мілітаризації та радикалізації російського суспільства проти західних цінностей свідчать про те, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО".

Нагадаємо:  Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Влітку минулого року німецький міністр казав про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.

РосіяНАТОвійнаISW
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