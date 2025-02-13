ISW проанализировал, как Россия готовится к войне с НАТО

В Институте изучения войны проанализировали, опираясь на данные разведки Дании, как Россия готовится в среднесрочной и долгосрочной перспективе к войне с НАТО.

Источник: ISW

Детали: Служба разведки Министерства обороны Дании (FE) оценила, что Россия может иметь возможности начать полномасштабную войну против НАТО в течение следующих пяти лет, что совпадает с оценками ISW относительно усилий России по реструктуризации и подготовке своих вооруженных сил и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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FE опубликовала рассекреченную разведывательную оценку, в которой подробно описывается растущая российская угроза для Дании и членов НАТО.

В разведывательной оценке отмечается, что Россия перестраивает свои вооруженные силы, чтобы на равных воевать с НАТО, при финансовой и материальной поддержке со стороны Китайской Народной Республики (КНР), Северной Кореи и Ирана. В отчете разведки отмечается, что готовность России рисковать войной с НАТО может возрасти, если европейские страны не будут одновременно наращивать свой военный потенциал в ответ на российские усилия по развитию потенциала.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил 12 февраля, что Европа потратит 457 миллиардов долларов на оборону в 2024 году, в то время как Россия потратила 462 миллиарда долларов на свою оборону в прошлом году.

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В разведывательной оценке FE отмечается, что Россия еще не решила начать полномасштабную войну против НАТО, но расширяет свой военный потенциал для сохранения такой возможности.

Дословно ISW: "Оценка разведки, в частности, предупреждает, что прекращение или замораживание войны в Украине на выгодных для России условиях высвободит значительные российские военные ресурсы для их участия в другом будущем конвенциональном конфликте - в соответствии с давней оценкой ISW".

Детали: Оценка FE очерчивает временные рамки роста военной угрозы со стороны России в случае прекращения боевых действий в Украине: Россия может развязать локальную войну против соседнего государства, кроме Украины, в течение шести месяцев; Россия может реально угрожать странам НАТО в Балтийском регионе через два года; и Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе, при условии, что НАТО не будет перевооружаться такими же темпами, как Россия, через пять лет.

Дословно: "По оценкам ISW, усилия России по реструктуризации российской армии, возрождение Московского и Ленинградского военных округов и создание долгосрочных механизмов милитаризации и радикализации российского общества против западных ценностей свидетельствуют о том, что Россия готовится к будущему конфликту с НАТО".

Напомним: Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.

Летом прошлого года немецкий министр говорил о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года.