1 250 військових і 58 артсистем – втрати РФ за добу
Четвер, 13 лютого 2025, 07:29
Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 250 окупантів та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 854 280 (+1 250) осіб,
- танків – 10 040 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 20 894 (+23) од,
- артилерійських систем – 23 034 (+58) од,
- РСЗВ – 1 278 (+2) од,
- засобів ППО – 1 063 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153) од,
- крилатих ракет – 3 063 (+6) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од,
- спеціальної техніки – 3 744 (+2) од.
Дані уточнюються.