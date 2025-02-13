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1 250 військових і 58 артсистем – втрати РФ за добу

Ірина БалачукЧетвер, 13 лютого 2025, 07:29
1 250 військових і 58 артсистем – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 250 окупантів та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 854 280 (+1 250) осіб,
  • танків – 10 040 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 20 894 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23 034 (+58) од,
  • РСЗВ – 1 278 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 063 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153) од,
  • крилатих ракет – 3 063 (+6) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од,
  • спеціальної техніки – 3 744 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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