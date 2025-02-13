1 250 военных и 58 артсистем – потери РФ за сутки
Четверг, 13 февраля 2025, 07:29
Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 250 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 854 280 (+1 250) человек,
- танков – 10 040 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 20 894 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 23 034 (+58) ед,
- РСЗО – 1 278 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 063 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 072 (+153) ед,
- крылатых ракет – 3 063 (+6) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 096 (+168) ед,
- специальной техники – 3 744 (+2) ед.
Данные уточняются.