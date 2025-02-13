Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

1 250 военных и 58 артсистем – потери РФ за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 13 февраля 2025, 07:29
1 250 военных и 58 артсистем – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 250 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 854 280 (+1 250) человек,
  • танков – 10 040 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 894 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 23 034 (+58) ед,
  • РСЗО – 1 278 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 063 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 072 (+153) ед,
  • крылатых ракет – 3 063 (+6) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 096 (+168) ед,
  • специальной техники – 3 744 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Наев сообщил, что уже прибыл на место выполнения боевых задач
Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах в переговорах о прекращении войны – ISW
Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
СНБО проголосовал за санкции против Порошенко – источники
Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО
Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США
Все новости...
Росcия
Его слова всколыхнули Германию и международное сообщество: кто такой Роман Шварцман
Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без Зеленского – СМИ
В России заявили об атаке более 80 дронов на регионы РФ
Последние новости
09:04
Кроме Порошенко, под санкции попали Коломойский, Боголюбов и другие – источники
08:49
футбол"Эвертон" Миколенко в последний раз сыграл дерби с "Ливерпулем" на легендарном стадионе
08:49
Норвегия предоставит Украине дополнительные средства ПВО на почти $107 миллионов
08:47
Трамп отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире
08:42
Наев сообщил, что уже прибыл на место выполнения боевых задач
08:33
На фронте 116 боевых столкновений с врагом, 34 на Покровском направлении – Генштаб
08:30
текстСанкции Порошенко, уголовные дела мэрам. Как ОП готовится к выборам
08:28
фото Спецпосланник Трампа отправился в Европу
07:58
Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без Зеленского – СМИ
07:29
1 250 военных и 58 артсистем – потери РФ за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: