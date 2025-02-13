1 250 военных и 58 артсистем – потери РФ за сутки

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 250 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 854 280 (+1 250) человек,

танков – 10 040 (+17) ед,

боевых бронированных машин – 20 894 (+23) ед,

артиллерийских систем – 23 034 (+58) ед,

РСЗО – 1 278 (+2) ед,

средств ПВО – 1 063 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 072 (+153) ед,

крылатых ракет – 3 063 (+6) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 37 096 (+168) ед,

специальной техники – 3 744 (+2) ед.

Данные уточняются.