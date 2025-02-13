Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без Зеленського – ЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путні під час зустрічі у Пекіні у травні 2024 року. Фото з сайту Кремля

Китайські посадовці через посередників пропонували команді президента США Дональда Трампа провести зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на газету The Wall Street Journal, яка спілкувалася з посадовцями у Пекіні та Вашингтоні, знайомими з цим питанням

Деталі: Співрозмовники видання розповіли, що китайські посадовці впродовж останніх тижнів через посередників пропонували команді Трампа провести саміт між ним та Путіним, а також "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

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Однак, зазначається, що таку пропозицію в США і Європі зустріли скептично. Газета зазначає, що це пов’язано з занепокоєнням через все більш тісні зв'язки між Пекіном і Москвою.

За словами співрозмовників, китайська пропозиція, зокрема, передбачає американо-російський саміт без участі президента Володимира Зеленського.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю. При цьому співрозмовник з адміністрації президента США назвав її "зовсім не життєздатною".

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Речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо. Водночас він висловив сподівання, що "сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть до політичного врегулювання".

Однак, ознайомлені співрозмовники зауважили, що китайський лідер Сі Цзіньпін "не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини Китаю з Росією.

Відтак "китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань з боку Пекіна скоротити величезну економічну підтримку Москви".

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