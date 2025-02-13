Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без Зеленского – СМИ
Китайские чиновники через посредников предлагали команде президента США Дональда Трампа провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая общалась с чиновниками в Пекине и Вашингтоне, знакомыми с этим вопросом
Детали: Собеседники издания рассказали, что китайские чиновники в течение последних недель через посредников предлагали команде Трампа провести саммит между ним и Путиным, а также "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".
Однако, отмечается, что такое предложение в США и Европе встретили скептически. Газета отмечает, что это связано с беспокойством из-за все более тесных связей между Пекином и Москвой.
По словам собеседников, китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Владимира Зеленского.
Белый дом отказался подтвердить, получал ли он предложение Китая. При этом собеседник из администрации президента США назвал его "совсем не жизнеспособным".
Представитель посольства Китая в Вашингтоне, отвечая на вопрос об этом предложении, сказал, что ему о нем ничего не известно. В то же время он выразил надежду, что "стороны будут работать над деэскалацией и стремиться к политическому урегулированию".
Однако, ознакомленные собеседники отметили, что китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы какая-либо помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией".
Поэтому "китайское предложение не предусматривает никаких обязательств со стороны Пекина сократить огромную экономическую поддержку Москвы".
Предыстория:
- 12 февраля Трамп и Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.
- Министры иностранных дел Франции, Германии и Испании после встречи в тот же день подчеркнули, что любое мирное "соглашение" по Украине не может быть достигнуто без участия Киева и его европейских партнеров.