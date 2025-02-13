Китай предлагал организовать встречу Трампа и Путина без Зеленского – СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин во время встречи в Пекине в мае 2024 года. Фото с сайта Кремля

Китайские чиновники через посредников предлагали команде президента США Дональда Трампа провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая общалась с чиновниками в Пекине и Вашингтоне, знакомыми с этим вопросом

Детали: Собеседники издания рассказали, что китайские чиновники в течение последних недель через посредников предлагали команде Трампа провести саммит между ним и Путиным, а также "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

Реклама:

Однако, отмечается, что такое предложение в США и Европе встретили скептически. Газета отмечает, что это связано с беспокойством из-за все более тесных связей между Пекином и Москвой.

По словам собеседников, китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Владимира Зеленского.

Белый дом отказался подтвердить, получал ли он предложение Китая. При этом собеседник из администрации президента США назвал его "совсем не жизнеспособным".

РЕКЛАМА:

Представитель посольства Китая в Вашингтоне, отвечая на вопрос об этом предложении, сказал, что ему о нем ничего не известно. В то же время он выразил надежду, что "стороны будут работать над деэскалацией и стремиться к политическому урегулированию".

Однако, ознакомленные собеседники отметили, что китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы какая-либо помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией".

Поэтому "китайское предложение не предусматривает никаких обязательств со стороны Пекина сократить огромную экономическую поддержку Москвы".

Предыстория: