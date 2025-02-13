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На фронті 116 бойових зіткнень з ворогом, 34 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 13 лютого 2025, 08:33
На фронті 116 бойових зіткнень з ворогом, 34 на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень з ворогом, 34 штурми захисники зупинили на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137- із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе".

Деталі: На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

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Чотири штурми противника відбили оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

На Оріхівському напрямку оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.

В операційній зоні на Курщині підрозділи сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

Генштабвійна
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