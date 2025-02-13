На фронте 116 боевых столкновений с врагом, 34 на Покровском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений с врагом, 34 штурма защитники остановили на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений.

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По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, в том числе 137- из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе".

Детали: На Купянском направлении за сутки произошло 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

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Четыре штурма противника отбили защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 5 пунктов управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.