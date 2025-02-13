Ворог обстріляв багатоповерхівку в центрі Херсона: постраждали двоє людей
Четвер, 13 лютого 2025, 09:15
Зранку 13 лютого російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові будинки у Херсоні: поранення дістали двоє людей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: Очільник області повідомив, що "прилетіло" у багатоповерхівку у Центральному районі Херсона.
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Внаслідок атаки окупантів постраждали 48-річний чоловік та 55-річна жінка.
У потерпілих - мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
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Чоловіка в середньому стані тяжкості доправили до лікарні, жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні.