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Ворог обстріляв багатоповерхівку в центрі Херсона: постраждали двоє людей

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 09:15
Ворог обстріляв багатоповерхівку в центрі Херсона: постраждали двоє людей
скриншот

Зранку 13 лютого російські окупаційні війська вкотре обстріляли житлові будинки у Херсоні: поранення дістали двоє людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: Очільник області повідомив, що "прилетіло" у багатоповерхівку у Центральному районі Херсона.

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Внаслідок атаки окупантів постраждали 48-річний чоловік та 55-річна жінка.

У потерпілих - мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

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Чоловіка в середньому стані тяжкості доправили до лікарні, жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні.

Херсонвійна
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