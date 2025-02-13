Враг обстрелял многоэтажку в центре Херсона: пострадали два человека

Утром 13 февраля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли жилые дома в Херсоне: ранения получили два человека.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: Глава области сообщил, что "прилетело" в многоэтажку в Центральном районе Херсона.

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В результате атаки оккупантов пострадали 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

У пострадавших - минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Мужчину в среднем состоянии тяжести доставили в больницу, женщина будет находиться на амбулаторном лечении.