В ніч на 13 лютого РФ атакувала 140 дронами: 85 із них ППО збила в 10 областях
В ніч на 13 лютого Росія випустила по Україні 140 безпілотників, 85 із них знищила ППО, 52 не досягли цілі, водночас є пошкодження в двох областях України.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Деталі: Із 20.00 12 лютого противник атакував 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.