В ночь на 13 февраля РФ атаковала 140 дронами: 85 из них ПВО сбила в 10 областях

В ночь на 13 февраля Россия выпустила по Украине 140 беспилотников, 85 из них уничтожила ПВО, 52 не достигли цели, но есть повреждения в двух областях Украины.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 20.00 12 февраля противник атаковал 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 85-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

52 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.