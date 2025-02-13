Глава Пентагону заявив, що розмова Трампа з Путіним – це не зрада України

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що те, що робить нова адміністрація США задля встановлення миру в Україні і переговори президента Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним не є "зрадою".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Гегсета перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

Пряма мова очільника Пентагону на питання, чи не вважає він, що просування США якнайшвидшого встановлення миру і переговори з Путіним можуть розцінити, "як зраду": "Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада".

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Деталі: Він додав, що "жодна країна не має більшої відданості місії підтримки України".

"Тут немає зради. Тут є визнання того що весь світ і Сполучені Штати інвестують і зацікавлені в мирі. В мирі шляхом переговорів, як сказав президент Трамп. Він казав, що потрібно припинити вбивства, а для цього потрібно, щоб обидві сторони визнали, що це не те, чого вони хочуть", – сказав Гегсет.

Передісторія:

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12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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