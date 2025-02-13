Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Глава Пентагону заявив, що розмова Трампа з Путіним – це не зрада України

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 13 лютого 2025, 10:45
Глава Пентагону заявив, що розмова Трампа з Путіним – це не зрада України
Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото Getty Images

Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що те, що робить нова адміністрація США задля встановлення миру в Україні і переговори президента Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним не є "зрадою".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Гегсета перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

Пряма мова очільника Пентагону на питання, чи не вважає він, що просування США якнайшвидшого встановлення миру і переговори з Путіним можуть розцінити, "як зраду": "Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада".

Реклама:

Деталі: Він додав, що "жодна країна не має більшої відданості місії підтримки України".

"Тут немає зради. Тут є визнання того що весь світ і Сполучені Штати інвестують і зацікавлені в мирі. В мирі шляхом переговорів, як сказав президент Трамп. Він казав, що потрібно припинити вбивства, а для цього потрібно, щоб обидві сторони визнали, що це не те, чого вони хочуть", – сказав Гегсет.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
  • "Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.
  • Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

СШАТрампПутінУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Найпопулярніші ліки в Україні мають здешевшати на третину: Зеленський підписав указ
Зеленський затвердив санкції проти Порошенка, Коломойського та інших
Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито
Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела
Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів про мир
Наєв повідомив, що вже прибув на місце виконання бойових завдань
Усі новини...
США
Німецький міністр про вимоги США щодо витрат на оборону: вони й самі далекі від 5% ВВП
Спецпосланець Трампа вирушив до Європи
Китай пропонував організувати зустріч Трампа і Путіна без Зеленського – ЗМІ
Останні новини
12:01
Санкції щодо Порошенка запровадили за поданням уряду – джерела
11:58
Лубінець: Росія перешкоджає дітям з окупованих територій здобувати освіту в Україні
11:50
Найпопулярніші ліки в Україні мають здешевшати на третину: Зеленський підписав указ
11:34
Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами РФ
11:32
Китаянка судилася з Tesla через гальма Model 3, але тепер винна компанії Маска $23 тисячи
11:25
опитуванняПорошенка вважають лідером опозиції майже 25% українців, а Притулу – 9%
11:09
У Києві другий день поспіль фіксують погіршення стану повітря: містянам радять не виходити на вулицю
11:04
Зеленський затвердив санкції проти Порошенка, Коломойського та інших
11:03
Міністр оборони Німеччини: Краще б США не йшли на поступки до початку переговорів
10:51
інфографікаОпитування: Чверть українців вважає, що санкції проти Порошенка – покарання винних
Усі новини...
Реклама:
Реклама: