Глава Пентагона заявил, что разговор Трампа с Путиным – это не предательство Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что то, что делает новая администрация США для установления мира в Украине и переговоры президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным не является "предательством".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Хегсета перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Прямая речь главы Пентагона на вопрос, не считает ли он, что продвижение США скорейшего установления мира и переговоры с Путиным могут расценить, "как предательство": "Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство".

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Детали: Он добавил, что "ни одна страна не имеет большей преданности миссии поддержки Украины".

"Здесь нет предательства. Здесь есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты инвестируют и заинтересованы в мире. В мире путем переговоров, как сказал президент Трамп. Он говорил, что нужно прекратить убийства, а для этого нужно, чтобы обе стороны признали, что это не то, чего они хотят", – сказал Хегсет.

Предыстория:

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12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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