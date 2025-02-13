Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Козюрі 

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 11 квітня для керівника Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюри, якого підозрюють у співпраці з ФСБ.

Джерело: кореспондент "Суспільного" з зали суду

Деталі: Зазначається, що обвинувачення вимагало тримання під вартою без можливості застави. Прокурор заявив, що Козюра двічі передавав ФСБ інформацію через месенджер Signal, зокрема щодо наслідків ракетних обстрілів. Також слідчі зафіксували ще один епізод передачі даних, які містили державну таємницю.

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Підозрюваний зізнався, що працює на ФСБ із 2018 року та продовжив співпрацю після повномасштабного вторгнення РФ.

Захист клопотав суд про домашній арешт. Адвокат зазначив, що його підзахисний співпрацює зі слідством і дав викривальні покази проти себе.

Крім того, за словами адвоката, Козюра потребує медикаментозного лікування через проблеми з тиском.

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Прокурор просив суд провести засідання в закритому режимі, однак суд вирішив залишити його відкритим. Водночас він закликав прокурора утриматися від розголошення інформації, що може містити державну таємницю.

Що передувало: