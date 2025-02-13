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Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре

Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 13:00
Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре
фото: "Суспільне"

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 11 апреля для руководителя Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда

Детали: Отмечается, что обвинение требовало содержания под стражей без возможности залога. Прокурор заявил, что Козюра дважды передавал ФСБ информацию через мессенджер Signal, в частности о последствиях ракетных обстрелов. Также следователи зафиксировали еще один эпизод передачи данных, которые содержали государственную тайну.

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Подозреваемый признался, что работает на ФСБ с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения РФ.

Защита ходатайствовала перед судом о домашнем аресте. Адвокат отметил, что его подзащитный сотрудничает со следствием и дал обличительные показания против себя.

Кроме того, по словам адвоката, Козюра нуждается в медикаментозном лечении из-за проблем с давлением.

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Прокурор просил суд провести заседание в закрытом режиме, однако суд решил оставить его открытым. В то же время он призвал прокурора воздержаться от разглашения информации, которая может содержать государственную тайну.

Что предшествовало:

  • 12 февраля Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении "крысы" ФСБ России в своих рядах, им оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ.
  • В СБУ не называли фамилию предателя, но по данным источников "Украинской правды" в СБУ, это полковник Дмитрий Козюра.
  • Председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Также, по его словам, через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.

СБУсуд
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