Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 11 апреля для руководителя Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Источник: корреспондент "Суспільного" из зала суда

Детали: Отмечается, что обвинение требовало содержания под стражей без возможности залога. Прокурор заявил, что Козюра дважды передавал ФСБ информацию через мессенджер Signal, в частности о последствиях ракетных обстрелов. Также следователи зафиксировали еще один эпизод передачи данных, которые содержали государственную тайну.

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Подозреваемый признался, что работает на ФСБ с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения РФ.

Защита ходатайствовала перед судом о домашнем аресте. Адвокат отметил, что его подзащитный сотрудничает со следствием и дал обличительные показания против себя.

Кроме того, по словам адвоката, Козюра нуждается в медикаментозном лечении из-за проблем с давлением.

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Прокурор просил суд провести заседание в закрытом режиме, однако суд решил оставить его открытым. В то же время он призвал прокурора воздержаться от разглашения информации, которая может содержать государственную тайну.

Что предшествовало: