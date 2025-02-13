ГУР: У військовій частині під Москвою знищено два радіолокаційні комплекси

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про підрив двох російських радіолокаційних комплексів "Валдай", у Підмосков’ї РФ.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що в ніч з 6 на 7 лютого на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

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Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора, зазначають розвідники.

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За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.