Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ГУР: У військовій частині під Москвою знищено два радіолокаційні комплекси

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 13:28
ГУР: У військовій частині під Москвою знищено два радіолокаційні комплекси
російський радіолокаційний комплекс "Валдай". фотоз військових пабліків РФ

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про підрив двох російських радіолокаційних комплексів "Валдай", у Підмосков’ї РФ.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що в ніч з 6 на 7 лютого на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Реклама:

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора, зазначають розвідники.

РЕКЛАМА:

За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

ГУРвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Путіна заявили, що вже почали формувати переговорну групу зі США
Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та кількох бізнесменів
Найпопулярніші ліки в Україні мають здешевшати на третину: Зеленський підписав указ
Зеленський затвердив санкції проти Порошенка, Коломойського та інших
Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка: засідання закрито
Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела
Усі новини...
ГУР
ГУР: Окупанти не продають інсулін та інші важливі ліки українцям без паспорта РФ
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Дрони ГУР уразили нафтобазу "Лукойла" у російському Кстово
Останні новини
15:05
Дамблдора в серіалі за "Гаррі Поттером" може зіграти Джон Літгоу
14:54
NYT: Держдеп США може купити броньовані Tesla на $400 мільйонів
14:51
"Сенс Банк" замовив обслуговування офісу, постраждалого від ракети
14:49
ДБР через суд хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"
14:48
відеоСтефанчук звинуватив "Європейську солідарність" у блокуванні роботи Ради
14:46
Користувачі iPhone почали частіше оновлювати смартфони - дослідження
14:44
Ківалов втратить посаду: Кабмін реорганізовує Одеську юридичну академію
14:42
Європарламент закликає бойкотувати "Грузинську мрію" та визнає легітимною президентку
14:37
Google автоматично визначатиме вік користувачів для обмеження дорослого контенту
14:35
боксУ мене залишилось ще два поєдинки: Усик – про завершення кар'єри
Усі новини...
Реклама:
Реклама: