ГУР: В воинской части под Москвой уничтожены два радиолокационных комплекса

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о подрыве двух российских радиолокационных комплексов "Валдай" в Подмосковье РФ.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: Отмечается, что в ночь с 6 на 7 февраля на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв.

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Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора, отмечают разведчики.

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По данным ГУР, воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.