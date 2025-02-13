Bloomberg про "домовленості" Трампа і Путіна: найгірші побоювання Зеленського можуть справдитись

Західні медіа вважають, що найгірші прогнози українського президента Володимира Зеленського можуть справдитися і американський лідер Дональд Трамп та правитель Росії Володимир Путін "домовляться" за спиною України.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Ще до того, як президент Володимир Зеленський прибуде на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, щоб поновити свої аргументи на захист незалежності України перед США, доля його країни, схоже, була вирішена.

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За день до телефонної розмови Дональда Трампа з Володмир Путіним американський лідер прямо сказав, що "колись Україна може стати російською"...

Забудьте про вступ до НАТО чи американські чоботи на (українській - ред.) землі. Україні доведеться поступитися територією, яку Росія почала захоплювати ще у 2014 році.

Зеленському повідомили про це майже як про факт. Його найгірші побоювання - що умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною - справдилися".

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Деталі: Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз до Києва угоду про економічне співробітництво, яку Україна мала підписати "в обмін" на подальшу підтримку.

У той час як Трамп пішов на значні поступки ще до початку переговорів, європейські союзники зіткнулися з рахунком у 3 трильйони доларів на посилення своєї оборони та відбудову післявоєнної України.

У виданні нагадали, що саме в Мюнхені в 1938 році західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччиною частини Чехословаччини.

Дехто вбачає відголоски тієї провальної політики умиротворення і прогнозує, що Путін продовжуватиме випробовувати східний фланг НАТО на міцність.

Також відзначається, що майбутнє Зеленського під питанням, адже Трамп підкреслив "не дуже високі" показники чинного президента України в опитуваннях і необхідність виборів: "не дуже тонкий натяк на те, що він хоче, щоб він пішов геть".

Передісторія:

12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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