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Bloomberg о "договоренностях" Трампа и Путина: худшие опасения Зеленского могут сбыться

Алена МазуренкоЧетверг, 13 февраля 2025, 15:35
Bloomberg о договоренностях Трампа и Путина: худшие опасения Зеленского могут сбыться
Зеленский, фото: ОП

Западные медиа считают, что худшие прогнозы украинского президента Владимира Зеленского могут сбыться и американский лидер Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин "договорятся" за спиной Украины.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Еще до того, как президент Владимир Зеленский прибудет на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, чтобы возобновить свои аргументы в защиту независимости Украины перед США, судьба его страны, похоже, была решена.

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За день до телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным американский лидер прямо сказал, что "когда-то Украина может стать российской"...

Забудьте о вступлении в НАТО или американских сапогах на (украинской - ред.) земле. Украине придется уступить территорию, которую Россия начала захватывать еще в 2014 году.

Зеленскому сообщили об этом почти как о факте. Его худшие опасения - что условия мирного урегулирования согласовываются за его спиной - оправдались".

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Детали: Министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев соглашение об экономическом сотрудничестве, которое Украина должна была подписать "в обмен" на дальнейшую поддержку.

В то время как Трамп пошел на значительные уступки еще до начала переговоров, европейские союзники столкнулись со счетом в 3 триллиона долларов на усиление своей обороны и восстановление послевоенной Украины.

В издании напомнили, что именно в Мюнхене в 1938 году западные государства считали, что смогут сдержать нацистскую агрессию, согласившись на аннексию Германией части Чехословакии.

Некоторые видят отголоски той провальной политики умиротворения и прогнозируют, что Путин будет продолжать испытывать восточный фланг НАТО на прочность.

Также отмечается, что будущее Зеленского под вопросом, ведь Трамп подчеркнул "не очень высокие" показатели действующего президента Украины в опросах и необходимость выборов: "не очень тонкий намек на то, что он хочет, чтобы он ушел вон".

Предыстория:

  • 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
  • "Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.
  • После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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ТрампПутинЗеленскийпереговоры
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