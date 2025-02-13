Росіяни обстріляли Краматорськ: 1 людина загинула, ще 5 поранені
13 лютого російські військові скинули дві авіабомби на Краматорськ Донецької області, внаслідок удару загинув 46-річний чоловік, ще 5 людей поранені.
Джерело: начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова Гончаренка: "Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - промислова зона та приватний сектор.Зʼясовує наслідки. Працюють всі відповідні служби".
Деталі: Згодом Гончаренко додав, що внаслідок атаки є постраждалі.
Оновлено: Пізніше у прокуратурі повідомили, що російські війська завдали удару по Краматорську, ймовірно, застосувавши авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік. Його брат отримав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у важкому стані.
Також серед постраждалих – 16-річна дівчина, а також 84-річна жінка та 18-річний юнак, які дістали мінно-вибухові травми.
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, також росіяни пошкодили два будинки та декілька автомобілів.