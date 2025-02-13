Россияне обстреляли Краматорск: 1 человек погиб, еще 5 ранены

13 российские военные сбросили две авиабомбы на Краматорск Донецкой области, в результате удара погиб 46-летний мужчина, еще 5 человек ранены.

Источник: начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Краматорск подвергся вражескому обстрелу - промышленная зона и частный сектор. выясняет последствия. Работают все соответствующие службы".

Реклама:

Детали: Впоследствии Гончаренко добавил, что в результате атаки есть пострадавшие.

фото: Донецка ОВА

Обновлено: Позже в прокуратуре сообщили, что российские войска нанесли удар по Краматорску, вероятно, применив авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК.

По предварительным данным, в результате атаки погиб 46-летний мужчина. Его брат получил тяжелые телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 16-летняя девушка, а также 84-летняя женщина и 18-летний юноша, которые получили минно-взрывные травмы.

РЕКЛАМА:

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, также россияне повредили два дома и несколько автомобилей.