Россияне обстреляли Краматорск: 1 человек погиб, еще 5 ранены
13 российские военные сбросили две авиабомбы на Краматорск Донецкой области, в результате удара погиб 46-летний мужчина, еще 5 человек ранены.
Источник: начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура
Прямая речь: "Краматорск подвергся вражескому обстрелу - промышленная зона и частный сектор. выясняет последствия. Работают все соответствующие службы".
Детали: Впоследствии Гончаренко добавил, что в результате атаки есть пострадавшие.
Обновлено: Позже в прокуратуре сообщили, что российские войска нанесли удар по Краматорску, вероятно, применив авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК.
По предварительным данным, в результате атаки погиб 46-летний мужчина. Его брат получил тяжелые телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 16-летняя девушка, а также 84-летняя женщина и 18-летний юноша, которые получили минно-взрывные травмы.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, также россияне повредили два дома и несколько автомобилей.