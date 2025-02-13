Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россияне обстреляли Краматорск: 1 человек погиб, еще 5 ранены

Анастасия ПроцЧетверг, 13 февраля 2025, 16:36
Россияне обстреляли Краматорск: 1 человек погиб, еще 5 ранены
фото: Донецка ОВА

13 российские военные сбросили две авиабомбы на Краматорск Донецкой области, в результате удара погиб 46-летний мужчина, еще 5 человек ранены.

Источник: начальник городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Краматорск подвергся вражескому обстрелу - промышленная зона и частный сектор. выясняет последствия. Работают все соответствующие службы".

Реклама:

Детали: Впоследствии Гончаренко добавил, что в результате атаки есть пострадавшие.

 
фото: Донецка ОВА

Обновлено: Позже в прокуратуре сообщили, что российские войска нанесли удар по Краматорску, вероятно, применив авиационную бомбу ФАБ-250 с УМПК.

По предварительным данным, в результате атаки погиб 46-летний мужчина. Его брат получил тяжелые телесные повреждения и находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 16-летняя девушка, а также 84-летняя женщина и 18-летний юноша, которые получили минно-взрывные травмы.

РЕКЛАМА:

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, также россияне повредили два дома и несколько автомобилей.

обстрелДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
Самые популярные лекарства в Украине должны подешеветь на треть: Зеленский подписал указ
Зеленский утвердил санкции против Порошенко, Коломойского и других
Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко: заседание закрыто
Все новости...
обстрел
Россияне атаковали 13 громад Сумщины: пятеро раненых, много повреждений
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные
Российские войска обстреляли Купянщину: есть пострадавший
Последние новости
16:36
фото, обновленоРоссияне обстреляли Краматорск: 1 человек погиб, еще 5 ранены
16:30
"История, запечатленная в символах": "Укрпочта" выпустит марку в честь города-героя Волновахи
16:26
Alibaba будет сотрудничать с Apple над внедрением ИИ: акции выросли до 3-летнего максимума
15:40
НБУ может снять ограничение карточных переводов в размере 150 тысяч: при каких условиях
15:36
"До окончания проверки": от работы отстранили еще одного преподавателя университета Карпенко-Карого
15:35
Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу
15:35
Bloomberg о "договоренностях" Трампа и Путина: худшие опасения Зеленского могут сбыться
15:34
Украина анализирует проект соглашения с США о редкоземельных металлах - СМИ
15:32
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
15:05
Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру" может сыграть Джон Литгоу
Все новости...
Реклама:
Реклама: