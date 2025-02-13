Зеленський: Будь-які переговори про Україну без нас ми не будемо приймати

Президент Володимир Зеленський каже, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, яку транслював телеканал "Ми – Україна"

Деталі: Глава держави зазначив, що зараз головне, аби все не пішло по плану Владіміра Путіна, коли він "хоче зробити все, щоби перемовини у нього були двосторонні: він зі Сполученими Штатами Америки".

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"Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну – я не про інші теми, тут вони вільні – будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати", – заявив глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

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