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Зеленський: Будь-які переговори про Україну без нас ми не будемо приймати

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 13 лютого 2025, 18:02
Зеленський: Будь-які переговори про Україну без нас ми не будемо приймати
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський каже, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, яку транслював телеканал "Ми – Україна"

Деталі: Глава держави зазначив, що зараз головне, аби все не пішло по плану Владіміра Путіна, коли він "хоче зробити все, щоби перемовини у нього були двосторонні: він зі Сполученими Штатами Америки".

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"Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну – я не про інші теми, тут вони вільні – будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати", – заявив глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні. 

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

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Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

ЗеленськийпереговориТрамп
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