Зеленский: Любые переговоры об Украине без нас мы не будем принимать

Президент Владимир Зеленский говорит, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, которую транслировал телеканал "Мы - Украина"

Детали: Глава государства отметил, что сейчас главное, чтобы все не пошло по плану Владимира Путина, когда он "хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние: он с Соединенными Штатами Америки".

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"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине - я не о других темах, здесь они свободны - любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - заявил глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

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