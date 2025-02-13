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Зеленский: Любые переговоры об Украине без нас мы не будем принимать

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 13 февраля 2025, 18:02
Зеленский: Любые переговоры об Украине без нас мы не будем принимать
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, которую транслировал телеканал "Мы - Украина"

Детали: Глава государства отметил, что сейчас главное, чтобы все не пошло по плану Владимира Путина, когда он "хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние: он с Соединенными Штатами Америки".

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"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине - я не о других темах, здесь они свободны - любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - заявил глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

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Подробнее читайте в статье: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.

ЗеленскийпереговорыТрамп
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