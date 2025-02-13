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Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 18:17
Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за підрахунком українських військових, для забезпечення миру в Україні потрібно розмістити миротворчий контингент у 100 тисяч людей. 

Джерело: "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, його заяву транслював телеканал "Ми – Україна"

Деталі: За словами президента, у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 12 лютого йшлося, зокрема, про гарантії безпеки для України.

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"А що це – гарантії безпеки? НАТО? Сильна зброя, ракети, ядерна зброя? Якийсь стримуючий пакет. Або будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. Тоді реально – зброя від вас, контингент від європейців і американців. І контингент не 5−7 тисяч, як про це якось говорили", – зазначив Зеленський.

Він розповів, що доручив українським військовим порахувати, який контингент необхідно розмістити в Україні для забезпечення миру.

"Я дав військовим нашим завдання: порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. У нас все готово, і я в Мюнхені (на цьоготижневій конференції з питань безпеки. – Ред.) можу про це говорити, не дуже відкрито, але там потрібно 100 тисяч людей", – заявив глава держави.

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Нагадаємо, в січні Зеленський висловив думку, що для потенційного миротворчого контингенту союзників у рамках гарантій безпеки для України потрібно не менше 200 тисяч осіб, щоб він справді був фактором стримування.

Також Зеленський заявляв, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська.

Адміністрація президента Трампа виключає можливість відправки військ США в Україну для гарантування безпеки.

війнаЗеленськийдопомога Україні
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