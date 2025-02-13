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Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 18:17
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по подсчетам украинских военных, для обеспечения мира в Украине нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч человек.

Источник: "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, его заявление транслировал телеканал "Мы – Украина"

Детали: По словам президента, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля речь шла, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.

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"А что это – гарантии безопасности? НАТО? Сильное оружие, ракеты, ядерное оружие? Какой-то сдерживающий пакет. Или будем строить, как я сказал, НАТО в Украине. Тогда реально – оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. И контингент не 5-7 тысяч, как об этом как-то говорили", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что поручил украинским военным посчитать, какой контингент необходимо разместить в Украине для обеспечения мира.

"Я дал военным нашим задание: посчитайте, пожалуйста, и покажите мне точки. Мы нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене (на этой неделе конференции по вопросам безопасности. – Ред.) могу об этом говорить, не очень открыто, но там нужно 100 тысяч человек", – заявил глава государства.

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Напомним, в январе Зеленский высказал мнение, что для потенциального миротворческого контингента союзников в рамках гарантий безопасности для Украины нужно не менее 200 тысяч человек, чтобы он действительно был фактором сдерживания.

Также Зеленский заявлял, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска.

Администрация президента Трампа исключает возможность отправки войск США в Украину для обеспечения безопасности.

войнаЗеленскийпомощь Украине
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