Зеленський не вірить, що Трампу легко вдасться умовити Путіна на справедливий мир
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що президент США Дональд Трамп зможе легко переконати російського лідера Володимира Путіна на справедливе закінчення війни.
Джерело: про це президент сказав журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, його заяву транслював телеканал "Ми – Україна"
Пряма мова: "Трамп мені сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і закінчення війни. Але я кажу йому: Ви розмовляєте з Путіним як з лідером Росії, а я думаю про нього як про ворога і мені здається, що я ближчий до реальності і тому я не довіряю (Путіну – УП). Ми дуже віримо, якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливо війну, то слава богу, ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це дуже легко зробити. Тому я сказав Трампу, що гарантії безпеки для нас пріоритет".