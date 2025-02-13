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Зеленський не вірить, що Трампу легко вдасться умовити Путіна на справедливий мир

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 18:50
Зеленський не вірить, що Трампу легко вдасться умовити Путіна на справедливий мир
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що президент США Дональд Трамп зможе легко переконати російського лідера Володимира Путіна на справедливе закінчення війни.

Джерело: про це президент сказав журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, його заяву транслював телеканал "Ми – Україна"

Пряма мова: "Трамп мені сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і закінчення війни. Але я кажу йому: Ви розмовляєте з Путіним як з лідером Росії, а я думаю про нього як про ворога і мені здається, що я ближчий до реальності і тому я не довіряю (Путіну – УП). Ми дуже віримо, якщо ви зможете його змусити закінчити для нас справедливо війну, то слава богу, ми всі цього хочемо. Але я не дуже вірю, що це дуже легко зробити. Тому я сказав Трампу, що гарантії безпеки для нас пріоритет".

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