Зеленский не верит, что Трампу легко удастся уговорить Путина на справедливый мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент США Дональд Трамп сможет легко убедить российского лидера Владимира Путина на справедливое окончание войны.

Источник: об этом президент сказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, его заявление транслировал телеканал "Мы - Украина"

Прямая речь: "Трамп мне сказал, что ему кажется, что Путин хочет мира и окончания войны. Но я говорю ему: Вы разговариваете с Путиным как с лидером России, а я думаю о нем как о враге и мне кажется, что я ближе к реальности и поэтому я не доверяю (Путину - УП). Мы очень верим, если вы сможете его заставить закончить для нас справедливо войну, то слава богу, мы все этого хотим. Но я не очень верю, что это очень легко сделать. Поэтому я сказал Трампу, что гарантии безопасности для нас приоритет".

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