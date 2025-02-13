Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский не верит, что Трампу легко удастся уговорить Путина на справедливый мир

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 18:50
Зеленский не верит, что Трампу легко удастся уговорить Путина на справедливый мир
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент США Дональд Трамп сможет легко убедить российского лидера Владимира Путина на справедливое окончание войны.

Источник: об этом президент сказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, его заявление транслировал телеканал "Мы - Украина"

Прямая речь: "Трамп мне сказал, что ему кажется, что Путин хочет мира и окончания войны. Но я говорю ему: Вы разговариваете с Путиным как с лидером России, а я думаю о нем как о враге и мне кажется, что я ближе к реальности и поэтому я не доверяю (Путину - УП). Мы очень верим, если вы сможете его заставить закончить для нас справедливо войну, то слава богу, мы все этого хотим. Но я не очень верю, что это очень легко сделать. Поэтому я сказал Трампу, что гарантии безопасности для нас приоритет".

Реклама:
ЗеленскийТрамппереговорыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
Самые популярные лекарства в Украине должны подешеветь на треть: Зеленский подписал указ
Все новости...
Зеленский
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
Зеленский: Любые переговоры об Украине без нас мы не будем принимать
Зеленский оценил разговор с Трампом как "очень хороший" и поставил условие для переговоров с РФ
Последние новости
20:31
В Британии, США и других странах: за рубежом стартуют продажи книги погибшей писательницы Виктории Амелиной
20:27
Ученые предполагают, что популярный препарат для лечения ожирения может уменьшать тягу к алкоголю
20:14
Премьер Польши: Украина, Европа и США должны вместе участвовать в мирных переговорах
20:03
Когда заработает аэропорт в Одессе: ответ директора
20:00
Зеленский рассказал о "хорошем результате на фронте" и кадровых изменениях в Воздушных силах
19:58
Лесной о укрупнении одесских вузов: Кивалов не имел нравственного права оставаться в образовании
19:51
ВидеоПятеро детей на Херсонщине провалились под лёд: двоих спасли, ещё троих ищут
19:45
боксБеринчик и Дэвис прошли церемонию взвешивания накануне боя
19:39
В РФ говорят об угрозе дефицита нефтепродуктов из-за проблем с их вывозом по железной дороге
19:36
Зеленский обсудил с Туском, без чего невозможны переговоры с Путиным
Все новости...
Реклама:
Реклама: