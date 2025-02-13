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Рютте: НАТО не гарантував Україні членство після "мирних переговорів"

Олег Павлюк, Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 18:55
Рютте: НАТО не гарантував Україні членство після мирних переговорів
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що обіцянка Альянсу щодо членства України не залежить від можливих майбутніх "мирних переговорів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції в Брюсселі

Пряма мова Рютте: "Але ніколи не було домовленості, що коли б не починалися мирні переговори, ці мирні переговори закінчувалися б – у будь-якому разі та завжди – членством в НАТО".

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Деталі: Рютте нагадав, що на саміті у Вашингтоні НАТО ухвалив зобовʼязання щодо майбутнього членства України.

Генсек далі наголосив, що незалежно від результату "мирних переговорів" Альянс має "впевнитись, що Владімір Владімірович Путін ніколи, ніколи не спробує знову напасти на Україну", і такі гарантії можуть мати різні форми.

"Але Україні ніколи не обіцяли, що в межах "мирної угоди" вони будуть у НАТО", – підсумував Рютте.

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Передісторія:

  • 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.
  • Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Читайте також: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

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