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Рютте: НАТО не гарантировал Украине членство после "мирных переговоров"

Олег Павлюк, Украинская правдаЧетверг, 13 февраля 2025, 18:55
Рютте: НАТО не гарантировал Украине членство после мирных переговоров
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что обещание Альянса о членстве Украины не зависит от возможных будущих "мирных переговоров".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе

Прямая речь Рютте: "Но никогда не было договорённости, что когда бы ни начинались мирные переговоры, эти мирные переговоры завершались бы – в любом случае и всегда – членством в НАТО".

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Детали: Рютте напомнил, что на саммите в Вашингтоне НАТО принял обязательства по будущему членству Украины.

Генсек далее подчеркнул, что независимо от результата "мирных переговоров" Альянс должен "убедиться, что Владимир Владимирович Путин никогда, никогда больше не попытается напасть на Украину", и такие гарантии могут иметь разные формы.

"Но Украине никогда не обещали, что в рамках 'мирного соглашения' она окажется в НАТО", – подытожил Рютте.

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Предыстория:

  • 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить большую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также подчеркнул, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.
  • Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет свою позицию по вступлению в Североатлантический альянс.

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ЕвропаНАТОроссийско-украинская война
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