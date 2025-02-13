Росіяни атакували дроном автівку в Херсоні: загинули двоє людей

Російська армія увечері 13 лютого атакувала з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона, загинули двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Близько 16:30 російські війська атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

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Через скидання вибухівки на транспортний засіб травми, несумісні з життям, дістали двоє людей – 58-річна жінка та 62-річний водій "швидкої", який їхав у справах.

Деталі: Пізніше в ОВА повідомили, що російська армія обстріляла з артилерії село Розлив Білозерської громади. Внаслідок "прильоту" в житловий будинок 51-річна жінка дістала вибухову травму та контузію.