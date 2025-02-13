Россияне атаковали дроном автомобиль в Херсоне: погибли два человека
Четверг, 13 февраля 2025, 19:14
Российская армия вечером 13 февраля атаковала с дрона автомобиль в Днепровском районе Херсона, погибли два человека.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Около 16:30 российские войска атаковали с дрона автомобиль в Днепровском районе Херсона.
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Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека - 58-летняя женщина и 62-летний водитель "скорой", который ехал по делам.
Детали: Позже в ОВА сообщили, что российская армия обстреляла из артиллерии село Разлив Белозерской громады. В результате "прилета" в жилой дом 51-летняя женщина получила взрывную травму и контузию.