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Россияне атаковали дроном автомобиль в Херсоне: погибли два человека

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 19:14
Россияне атаковали дроном автомобиль в Херсоне: погибли два человека
Фото - Getty Images

Российская армия вечером 13 февраля атаковала с дрона автомобиль в Днепровском районе Херсона, погибли два человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Около 16:30 российские войска атаковали с дрона автомобиль в Днепровском районе Херсона.

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Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека - 58-летняя женщина и 62-летний водитель "скорой", который ехал по делам.

Детали: Позже в ОВА сообщили, что российская армия обстреляла из артиллерии село Разлив Белозерской громады. В результате "прилета" в жилой дом 51-летняя женщина получила взрывную травму и контузию.

Херсон
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