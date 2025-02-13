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Зеленський розповів про "хороший результат на фронті" та кадрові зміни в Повітряних силах

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 20:00
Зеленський розповів про хороший результат на фронті та кадрові зміни в Повітряних силах
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого повідомив хороший результат на фронті та анонсував кадрові зміни в Повітряних силах.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення (425-ий окремий штурмовий полк відбиває атаки окупантів на Покровському напрямку – УП).

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Щойно я говорив також із Головкомом Сирським – нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил".

Деталі: Глава держави також повідомив про підготовку до зустрічей і перемовин на Мюнхенській вже конференції, зокрема Зеленський поговорив з Прем’єр-міністром Польщі Туском, із Президентом Литви Наусєдою.

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Довідково: Голубцов обіймає посаду начальника авіації командування українських Повітряних сил ЗСУ.

У 2011-2015 роках служив командиром 114 бригади тактичної авіації. У 2022-му очолював повітряне командування "Центр". 28 лютого 2022 року йому дали звання бригадного генерала.

Зеленськийвійна
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