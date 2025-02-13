Зеленский рассказал о "хорошем результате на фронте" и кадровых изменениях в Воздушных силах
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 февраля сообщил хороший результат на фронте и анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Были сегодня доклады военных наших – очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте. Неправильно называть географию, не буду делать это политическим, но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение (425-й отдельный штурмовой полк отражает атаки оккупантов на Покровском направлении – УП).
Только что я говорил также с Главкомом Сырским – нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил".
Детали: Глава государства также сообщил о подготовке к встречам и переговорам на Мюнхенской уже конференции, в частности Зеленский поговорил с Премьер-министром Польши Туском, с Президентом Литвы Науседой.
Справка: Голубцов занимает должность начальника авиации командования украинских Воздушных сил ВСУ.
В 2011-2015 годах служил командиром 114 бригады тактической авиации. В 2022-м возглавлял воздушное командование "Центр". 28 февраля 2022 года ему присвоили звание бригадного генерала.