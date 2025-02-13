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Зеленский рассказал о "хорошем результате на фронте" и кадровых изменениях в Воздушных силах

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 20:00
Зеленский рассказал о хорошем результате на фронте и кадровых изменениях в Воздушных силах
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 февраля сообщил хороший результат на фронте и анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Были сегодня доклады военных наших – очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте. Неправильно называть географию, не буду делать это политическим, но хочу поблагодарить наших ребят из 425-го отдельного штурмового полка – ваша сила действительно имеет значение (425-й отдельный штурмовой полк отражает атаки оккупантов на Покровском направлении – УП).

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Только что я говорил также с Главкомом Сырским – нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил".

Детали: Глава государства также сообщил о подготовке к встречам и переговорам на Мюнхенской уже конференции, в частности Зеленский поговорил с Премьер-министром Польши Туском, с Президентом Литвы Науседой.

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Справка: Голубцов занимает должность начальника авиации командования украинских Воздушных сил ВСУ.

В 2011-2015 годах служил командиром 114 бригады тактической авиации. В 2022-м возглавлял воздушное командование "Центр". 28 февраля 2022 года ему присвоили звание бригадного генерала.

Зеленскийвойна
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